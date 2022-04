Bari, c'è aria di promozione in città: cresce l'attesa per la sfida di oggi a Latina

BARI - E' il giorno di Latina-Bari. E' il giorno che potrebbe regalare la tanto attesa promozione in serie B. Oltre ai duemila fortunati tifosi che sono riusciti ad acquistare i biglietti per assistere dal vivo al match nello stadio laziale, in tantissimi si ritroveranno davanti ai maxi-schermo allestito al San Nicola. Oggi si giocherà la quart'ultima giornata di campionato. L'appuntamento dei biancorossi è alle 17.30, quando ci sarà il fischio d'inizio dato dall'arbitro Carrione di Castellamare di Stabia. Per festeggiare la promozione, però, molto dipenderà dai risultati delle dirette inseguitrici. Occhio, infatti, alla classifica e al risultato del Catanzaro, seconda forza del torneo con 10 punti di distacco dal Bari: i calabresi ospitano il Monterosi alle 14.30. Un vantaggio in più per il Bari che scenderà in campo già sapendo del risultato del Catanzaro. Infine, non bisogna dimenticarsi del Monopoli che, grazie alla vittoria di Pagani nell'anticipo di ieri, è diventata la terza forza del torneo (con 11 punti di distacco dal Bari) e dovrà recuperare una partita, quindi sulla carta ha ancora 12 punti a disposizione.

LA CASISTICA

- Il Bari va in B se conquista la vittoria a Latina, indipendentemente dal risultato del Catanzaro e dai prossimi risultati del Monopoli

- Il Bari va in B se conquista un pareggio a Latina, il Catanzaro pareggia o perde, e indipendentemente dai prossimi risultati del Monopoli

LA CLASSIFICA

Bari 72; Catanzaro 62; Monopoli 61; Avellino 59; Monopoli 58; Palermo 57; Francavilla 55; Foggia 51; Turris 45; Monterosi, Latina 44; Catania, Picerno, Juve Stabia 43; Campobasso 40; Taranto, Messina 36; Paganese, Potenza 32; Andria 29; Vibonese 20