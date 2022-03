A Bari la musica e la letteratura di Dante per i profughi dell'Ucraina

BARI - Il Garante regionale dei minori della Puglia, Ludovico Abbaticchio, ha organizzato insieme dall’associazione musicale Diapason un evento musicale che sarà dedicato ai bambini e bambine profughi dell’Ucraina. La manifestazione, che si terrà nell’Agorà del Consiglio regionale dalle ore 10 di venerdì 25 marzo, è frutto del progetto artistico e formativo «Suoniamo e Recitiamo Dante '700», avviato a luglio 2021, che Diapason ha realizzato attraverso il contributo del Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, con il coinvolgimento del Conservatorio «Piccinni» di Bari, dell’Accademia di teatro Unika di Bari e del Festival di musica contemporanea URTIcanti.

«Visto il terribile momento storico che stiamo vivendo - spiega Abbaticchio - si è voluto dedicare questa mattina musicale ai bambini e bambine profughi dell’Ucraina». Parteciperà all’evento la Aios Protezione civile e verrà organizzata una raccolta di beni di prima necessità da donare ai profughi ucraini minori di 18 anni. Simbolicamente ci sarà uno scambio di doni tra bambini ucraini profughi in Puglia e bambini dell’Istituto comprensivo «Japigia II» scuola primaria «Rodari, che parteciperanno all’evento come pubblico. «Vogliamo che l’arte espressa da bambini e bambine, ragazzi e ragazze del territorio pugliese diventi un’occasione per esprimere solidarietà, un virtuale ponte li unisca verso i loro coetanei ucraini, vittime indifese della crudeltà dell’uomo» ha sottolineato il garante Abbaticchio.

Nel programma artistico pro Ucraina, in programma il 25 marzo, vi sarà, tra gli altri l'esecuzione di opere di Chopin (Andrea Simone De Nicolò al pianoforte), la lettura dantesca a cura di Francesco Doria, le melodie popolari col baby pianista Alessandro Fracchiolla e la «Lettura a 5 per la pace» guidata dall'attrice Lella Costa.