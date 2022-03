«Giornalista dell'anno - Michele Campione», i premi consegnati questa mattina a Bari

Sono stati consegnati questa mattina nel Foyer del Teatro Petruzzelli di Bari i premi "Michele Campione" a giornaliste e giornalisti. Il riconoscimento alla carriera è andato ad Angela Buttiglione, tra i primissimi volti femminili del Tg1, che era collegata in streaming. A lei si deve l'istituzione del contenitore informativo “Buongiorno Regione”. Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e ritirato dal caporedattore del TgR della Puglia Giancarlo Fiume.

Per la sezione Carta Stampata e Agenzie, il premio è andato a Stefano Martella per l’articolo “La pandemia ha colpito la salute mentale di medici e infermieri” pubblicato sulla testata “Altreconomia”, per la sezione Web, ha ricevuto il premio Valeria D’Autilia per l’articolo “La strage nei campi” pubblicato su “lastampa.it”, per la sezione TV e Radio, è stato premiato Roberto Maggi per il servizio “Invisibili. Una notte con l’unità di strada della Croce Rossa Italiana” pubblicato su “Telebari”, per la sezione Fotografie, è stato premiato Sergio Scagliola di “capurso-online.it”.

Tra le segnalazioni il nostro Vincenzo Legrottaglie (La Gazzetta del Mezzogiorno) e Pasquale Pellegrini (Corriere del Mezzogiorno) per la sezione Carta Stampata e Agenzie; Gennaro Totorizzo e Natale Cassano (Repubblica.it) per la sezione Web; Mary Tota (La 7) per la sezione TV e Radio, e Donato Fasano per la sezione Fotografie.

La manifestazione è stata condotta dal segretario dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia Livio Costarella, e ha visto la partecipazione della famiglia Campione, rappresentata da Nicola e Gaetano, del Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, del sindaco di Bari Antonio Decaro, del rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, del presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, del segretario della Fnsi Raffaele Lorusso e del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia Piero Ricci. In collegamento in streaming hanno partecipato anche il presidente della Regione Michele Emiliano e la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone.