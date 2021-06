Auto contro furgone: due morti e un ferito nel Barese

È di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada Provinciale tra Turi e Putignano, nel Barese. A quanto si apprende si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra un furgone e un’auto. A perdere la vita sono stati i due conducenti. Il ferito, passeggero di uno dei due mezzi, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sulla dinamica procede per i rilievi la Polizia stradale di Castellana Grotte, coordinata dalla pm di turno di Bari Silvia Curione. Da una prima ricostruzione risulta che uno dei due mezzi viaggiava ad alta velocità e in prossimità di una curva a sinistra non sarebbe riuscito a mantenere la traiettoria invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro il mezzo che proveniva dalla direzione nel senso di marcia contrario. L’impatto, molto violento, ha fatto sbattere uno dei due veicoli contro un muretto a secco e poi contro un albero.