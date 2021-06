Bari, due concerti gratuiti dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Bari - Prosegue la stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica metropolitana. Venerdì 18 giugno, alle ore 20.30, nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari (via Martiri D’Otranto n.65) si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra metropolitana diretta per l’occasione dal maestro Domenico Longo, tarantino, con una prestigiosa carriera a livello internazionale.

In programma musiche di P. Warlock (Capriol Suite), E. Aguiar (Quatro Momentos n. 3) e W. A. Mozart (Sinfonia n. 34 in C - K 338).

Il concerto verrà replicato domenica 20 giugno, alle ore 20.30 (ingresso al pubblico ore 20.00) in Largo Lago Dentro (centro storico) a Terlizzi. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Terlizzi.

I concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle norme anti-Covid.