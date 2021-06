Toritto, tenta di disfarsi di una busta di marijuana gettandola dalla finestra: arrestato giovane pusher

È scattato all’alba di ieri mattina il controllo nei confronti di L.A., classe ’97, già noto ai carabinieri in quanto pusher molto conosciuto in zona a Toritto (Ba). Il giovane, non ancora 24enne e che vanta diversi precedenti penali, era finito sotto l’occhio dei militari dell’Arma già da qualche giorno, poiché notato per una particolare iperattività e soprattutto una al quanto “anomala” popolarità. Ciò è bastato agli operatori per intuire che il ragazzo avesse ripreso con l’illecita attività di spaccio e, alle prime luci di ieri mattina, è stata effettuata una perquisizione nella casa dove il giovane saltuariamente dimorava insieme al padre ed allo zio.

Non appena i Carabinieri hanno citofonato al portone dell’immobile, il ragazzo è subito corso verso il balcone ed ha lanciato nel cortile di un’abitazione adiacente una busta contenente sostanza stupefacente, gesto che è stato prontamente notato dai militari. I carabinieri hanno recuperato la busta di cui aveva tentato di disfarsi e che conteneva oltre 200 grammi di marijuana, ed hanno proceduto a effettuare la perquisizione, insieme al cane antidroga che ha fiutato altre sostanze. Trovati complessivamente 286 grammi di marijuana, di cui 34 già suddivisi in 19 dosi, 14 grammi di hashish suddiviso in dosi, 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi e due piante di marijuana dell’altezza approssimativa di 130 cm, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato condotto in carcere.