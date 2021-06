Giornata mondiale della bicicletta, fari accesi su Ruvo di Puglia

Bari - La popolare trasmissione radiofonica Caterpillar ha scelto Ruvo di Puglia per parlare della giornata mondiale della bicicletta. Il sindaco Pasquale Chieco, in diretta su Radio 2, ha spiegato le politiche del Comune di Ruvo di Puglia per la mobilità sostenibile e la vivibilità urbana. D'altronde è facile veder pedalare, per le strade della città, il primo cittadino e il consigliere delegato alla mobilità sostenibile Antonio Mazzone, ispiratore dell'intervento che ha rivisitato la qualità della vita (e dell'aria) dell'intera comunità.