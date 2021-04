Fse, da lunedì nuovi orari sulla Bari - Putignano

Bari - Da lunedì 26 entra in vigore il nuovo orario delle Ferrovie Sud Est. Qualche novità: sulla linea Putignano - Bari (via Casamassima) viaggeranno sei nuovi treni elettrici in più e diminuiranno le corse bus. Saliranno a 52 i collegamenti giornalieri tra le due città e si viaggerà su una linea moderna, dotata di SCMT, il sistema di sicurezza che permetterà di risparmiare venti minuti sull’intera tratta.

La novità del nuovo orario è la più facile memorizzazione delle partenze: un treno ogni ora tra Bari e Putignano e un treno ogni mezz’ora, nelle ore di punta (6, 9, 12, 15, 17, 21) nella tratta tra Adelfia e Bari. Ad esempio, chi parte da Putignano troverà un treno in partenza per Bari ogni ora al minuto ’54, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera. Chi partirà da Adelfia ne troverà uno al minuto ‘07 e uno al minuto ’37. Stesso principio per chi parte da Turi, Sammichele, Casamassima, Valenzano, Bari La Fitta e Ceglie- Carbonara, Bari Sud Est e Bari Centro.

Più treni ecologici sulla Bari –Putignano (via Casamassima) - Sono 46 su 52 le corse giornaliere che saranno effettuate dai nuovi 11 treni elettrici (5 già in circolazione e 6 aggiuntivi in servizio da lunedì 26 aprile), acquistati da FSE insieme a Regione Puglia. I nuovi convogli sostituiscono quasi totalmente la flotta di treni Diesel con grandi vantaggi in termini ambientali. I nuovi treni, più comodi e facilmente accessibili, offrono 175 posti a sedere, comprese due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilità, 4 spazi portabici, una toilette e scaffali per i bagagli. Tra i servizi a bordo: display per le informazioni, pedane mobili, prese elettriche per ricaricare pc e cellulari, videosorveglianza, climatizzazione e sonorizzazione.

Sui treni si potranno trasportare gratuitamente monopattini e bici. Per info, 800 079 090.