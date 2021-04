Incontro online con Massimo D'Alema

E' in programma alle 18 sulla piattaforma Zoom l'incontro organizzato dai Giovani Democratici di Terra di Bari «Cultura della politica - Conoscere la nostra storia per progettare il nostro futuro». Dopo i saluti istituzionali del segretario Pd Puglia Marco Lacarra e del consigliere regionale Domenico De Santis, dialogo con il presidente Massimo D'Alema. Modera Teresa Rifino, vice segretaria dei Giovani Democratici baresi. La sessione di oggi si inserisce all’interno di un percorso formativo sulla storia dei partiti del Novecento organizzato dai giovani democratici. Già registrati 260 under 25. Qui di seguito l'indirizzo al quale collegarsi per seguire l'incontro.

