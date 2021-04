Bari, due tamponamenti sulla «100» e sulla «16»

Bari - Traffico bloccato sulla statale 100, all'ingresso del capoluogo, sulla tangenziale e su tutta la viabilità minore. Due i tamponamenti consumatisi poche ore fa, probabilmente a causa della pioggia. Il primo tra la «100» e via Amendola, il secondo sulla 16, corsia sud, all'altezza dello svincolo per Carbonara. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale dalle ambulanze del 118. Al momento nessuno di loro è in pericolo di vita. Il traffico sull'intero perimetro urbano a sud della città va a rilento da alcune ore.