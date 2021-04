Bari, dopo un mese di latitanza arrestato pregiudicato vicino al clan Strisciuglio

Dopo un mese di latitanza è stato arrestato ieri sera dalla Squadra mobile di Bari il pregiudicato 35enne Salvatore Ficarelli. L’uomo, affiliato al clan Strisciuglio di Bari, era destinatario di un ordine di carcerazione perché deve espiare la pena definitiva di 7 anni e 11 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, ricettazione e porto di armi. Ficarelli lo scorso 22 marzo si era sottratto alla cattura per evitare di scontare la condanna nell’ambito dell’operazione "Agorà», che ha portato in carcere con sentenza irrevocabile di condanna altre 25 persone, vertici e sodali del clan barese capeggiato da Sigismondo Strisciuglio. L’inchiesta della Dda ha ricostruito i metodi e i sistemi adottati dal clan tra il 2013 e il 2015 per l’approvvigionamento dello stupefacente, di armi ed esplosivi, in alcune occasioni utilizzati per azioni intimidatorie sul territorio finalizzate alla riscossione del "pizzo» ai cantieri edili.