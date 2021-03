Detenuto suicida nel carcere di Bari

Bari - Un detenuto 46enne si è suicidato questa mattina nel carcere di Bari. A quanto si apprende si sarebbe impiccato nel bagno della sua cella con i lacci delle scarpe. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte degli agenti penitenziari e degli operatori sanitari intervenuti. L’uomo, pugliese, stava scontando una pena definitiva che lo avrebbe costretto in cella fino al 2034. La direzione del carcere ha avvertito la Procura. La pm di turno Angela Maria Morea, come atto dovuto, disporrà nelle prossime ore l’autopsia per accertare che la dinamica della morte corrisponda all’ipotesi investigativa del suicidio.