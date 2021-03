Covid, impennata di contagi a Bari, Decaro: «Ho paura come non ne ho mai avuta»

BARI - «Non vi nascondo che oggi ho paura come forse non ne ho mai avuta». Lo scrive su facebook il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando gli ultimi dati sull'evoluzione della pandemia. «La situazione dei contagi e quella degli ospedali è tornata a essere molto seria nella nostra città» scrive.

«Non vi farò nessun 'pippone' - continua - né vi dirò ancora una volta che andrà tutto bene, perché anche io sono stanco come lo siete voi di questa situazione e non so se andrà tutto bene. Vi chiedo solo di fare attenzione, ognuno per quello che può nel suo quotidiano. Facciamo attenzione ai nostri ragazzi perché purtroppo i dati dei contagi questa volta riguardano persone sempre più giovani. Non pensate mai 'ma si tanto stiamo con la mascherina' perché questo non basta a proteggerci e in questi giorni sono ricoverati uomini e donne della mia età, che qualche settimana fa ho incontrato per lavoro e che oggi non respirano da soli».

«Ora scatenatevi pure con gli insulti - conclude Decaro nel post - . Arrabbiatevi, sfogatevi contro i politici, contro il governo, contro i vaccini che non arrivano, contro chi non rispetta le regole, contro il destino e anche contro il Sindaco. Scatenatevi, non importa. Mi importa solo che abbiate letto queste parole e che magari domani prima di fare una leggerezza vi ricordiate di quello che ho scritto e magari ci pensiate e cambiate idea».