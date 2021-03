Covid 19, cresce tasso contagi: nel Barese 4174 nuovi casi. Solo a Bari città 1.490. Il report

BARI - Cresce il tasso di nuovi casi Covid settimanali per 100mila abitanti nell’area metropolitana di Bari che si attesta a 290,04, ben oltre la soglia dei 250 e in peggioramento rispetto alla settimana precedente, quando erano 278,15. Complessivamente sono 23 i comuni che superano la soglia dei 250 nuovi casi per 100mila abitanti. Nella settimana dall’8 al 14 marzo i nuovi contagi Covid sono stati 4.174 contro i 3.900 della settimana precedente (1-7 marzo), solo a Bari città sono 1.490. Dal report settimanale della Asl emerge che la situazione peggiore è ad Alberobello, dove si registra il dato di 622,94 casi ogni 100 mila abitanti.

Seguono Acquaviva delle Fonti con 495,32, Santeramo in Colle con 486 e Bari con 472,59. Riguardo alla campagna vaccinale del personale scolastico, la Asl di Bari ha portato a termine 26.030 somministrazioni della prima dose, pari al 31,3 per cento delle dosi inoculate su scala regionale. Il blocco temporaneo del vaccino Astrazeneca ha comportato la sospensione dell’ultima giornata di somministrazioni per il personale docente e non docente che saranno completate domani con il via libera di Aifa. Prosegue intanto il piano di recupero delle prenotazioni domiciliari degli ultra 80enni. Gli operatori del Cup Asl stanno richiamando gli utenti per verificare se hanno la possibilità di deambulare e quindi per fissare nuovi appuntamenti nei centri vaccinali, compatibilmente con la fornitura di dosi a disposizione. Vanno avanti regolarmente, infine, le vaccinazioni degli over 80 nei Centri ambulatoriali: sono 40.358 le somministrazioni totali eseguite, tra prime e seconde dosi.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT