Bari, aggredì due agenti della Locale che volevano multarlo: 50enne barese condannato

BARI - Il Tribunale monocratico di Bari ha condannato un pregiudicato 50enne barese alla pena di 1 anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento danni con provvisionale di 5 mila euro per aver aggredito e minacciato due agenti della Polizia locale di Bari che lo avevano sanzionato per alcune violazioni al Codice della strada. Il 50enne rispondeva di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio risale al 6 settembre 2016. Quel giorno i due agenti, che nel processo si sono costituiti parti civili, nel corso di un servizio di pattugliamento in via Omodeo, avevano fermato il pregiudicato che viaggiava a bordo di una bici elettrica. Dopo avergli contestato alcune infrazioni, l’uomo li minacciò per evitare la sanzione e poi aggredì fisicamente uno dei due.