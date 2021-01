Caso Sanremo, Biscardi (Petruzzelli): «Giusta scelta quella di Franceschini»

BARI - «In un momento storico in cui, per contrastare la pandemia in atto, tutti gli operatori dello spettacolo sono costretti a grandi sacrifici e il pubblico deve rinunciare a fruire degli spettacoli 'in presenza', il Teatro Ariston non poteva costituire una eccezione. Condivido pienamente la posizione espressa dal ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, con la decisione di non accordare alcuna deroga per il Festival di Sanremo e applicare tutte le misure di sicurezza previste dal Dpcm, negando l'accesso del pubblico in Teatro». Lo afferma in una nota il sovrintendente del teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi.

«Anche la proposta di comporre una platea di figuranti - aggiunge - sarebbe andata in contrasto con il decreto che ha stabilito di organizzare solo spettacoli 'in assenzà fino alla fine di emergenza sanitaria. Il ministro ha così confermato il pieno rispetto nei confronti dei lavoratori del capitolo cultura e di tutte le maestranze dei Teatri italiani, allo stremo delle forze in questo momento delicato che ha imposto a molte strutture di applicare la cassa integrazione».