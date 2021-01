Popolare Bari, slitta a marzo nuovo processo per Gianluca Jacobini e altri 2 dirigenti

BARI - Slitta al 30 marzo l’inizio dell’udienza preliminare nei confronti di tre ex amministratori della Banca Popolare di Bari. Si tratta del secondo procedimento sulla gestione dell’istituto di credito barese da parte del vecchio management che arriva davanti ad un giudice e riguarda le cosiddette «operazioni baciate».

A risponderne, con le accuse di ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni sociali, sono l'ex condirettore generale Gianluca Jacobini, con Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, rispettivamente ex responsabili dell’Internal Audit e della Direzione Business. Imputata anche la banca per la responsabilità amministrativa degli enti. Identificate come parti offese Bankitalia e Consob, anche se centinaia di risparmiatori hanno già annunciato che chiederanno di costituirsi parte civile.

L’udienza preliminare era stata inizialmente fissata per il 28 gennaio 2021 dinanzi al gup del Tribunale di Bari Marco Galesi, ma è stata rinviata a marzo su richiesta delle difese.

Si celebrerà il 15 febbraio, invece, l’udienza dell’altro processo sul crac della Popolare di Bari, in corso nell’aula bunker di Bitonto in attesa di una sede idonea che contenga le centinaia di parti costituite, individuata nel cinema Showville. In questo filone sono imputati lo stesso Gianluca Jacobini e il padre Marco, ex presidente della banca, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti.