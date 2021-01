Molfetta, a 16 anni ruba 2 smartphone da un negozio di elettronica: arrestato

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno tratto in arresto un 16enne, di nazionalità romena, per furto aggravato, avvenuto all’interno di un negozio di elettronica. A seguito della segnalazione del personale di sorveglianza del negozio, all’interno di un centro commerciale, i carabinieri hanno preso in consegna il minore che era stato precedentemente bloccato oltre la barriera delle casse.

Il ragazzo, dopo aver trafugato materiale all’interno dell’attività, aveva tentato di attraversate la barriera delle casse e darsi alla fuga. Il suono delle porte antitaccheggio ha allertato i vigilantes che lo hanno bloccato. All’interno di una maglietta elasticizzata, il giovane aveva nascosto due smartphone, un power-bank e un paio di auricolari, per un valore di circa 980 euro.

Il 16enne è stato dichiarato in arresto e condotto nell’istituto penitenziario minorile “Fornelli” di Bari.