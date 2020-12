Terlizzi, Asl Ba sospende automedica: «La salute dei cittadini non è il Risiko»

TERLIZZI - «Come se non bastassero la chiusura dell’ospedale e del pronto soccorso avvenute quest’anno, adesso a Terlizzi sospendono anche il servizio dell’automedica, l'automezzo che accompagna l’equipe medica nei casi di soccorso da parte del 118 essenzialmente per i codici rosso e giallo».

Lo denuncia con un post su facebook il sindaco Ninni Gemmato, spiegando che «la Asl ha deciso che, a partire da domani 17 dicembre, in piena emergenza pandemica, l’attività dell’automedica di Terlizzi sarà sospesa. In caso di necessità dovremmo aspettare l’arrivo dell’automedica di Giovinazzo o di Ruvo». "Ho appena inviato una comunicazione ufficiale al direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, per conoscenza anche al presidente della Regione Michele Emiliano, nonché al direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro - dice Gemmato - , nella quale chiedo un immediato e urgente intervento per scongiurare quest’altra scelta priva di fondamento e senza senso. La salute dei cittadini non è un gioco del Risiko in cui si spostano pedine sul tabellone per cannibalizzare territori». "Le ripercussioni sociali e sanitarie - conclude il sindaco - sarebbero gravi e insostenibili per la popolazione, per di più in un momento nel quale i servizi sanitari territoriali sono già messi a dura prova dall’emergenza pandemica da Covid-19».