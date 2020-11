Nuova sfida delle Grotte di Castellana i turisti saranno «presi per la gola»

CASTELLANA GROTTE - Uno spazio-percorso attrezzato per la promozione della cultura enogastronomica del territorio grazie a un’area interna ed esterna che riesce ad adattarsi al flusso dei turisti ed alla sua stagionalità: è l’ambiziosa idea progettuale con cui l’amministrazione comunale cercherà di rilanciare il museo speleologico «Franco Anelli» delle Grotte di Castellana rendendolo più attrattivo per i turisti in uscita dal sito carsico.

I visitatori potranno scoprire, oltre al museo speleologico, il particolare e unico legame tra territorio naturale, insediamenti umani e produzioni agricole, silvicole e manifatturiere grazie ad un corner attrezzato di vetrine (refrigerate e non), totem illustrativi, piccoli moduli a ripiani, postazioni di consultazione interattiva grazie all’utilizzo di tablet, banchi e tavoli di servizio. Il progetto, sviluppato dalle competenti strutture comunali sotto la guida dell’assessore al turismo Gianni Filomeno, prevede anche una serie di interventi di manutenzione straordinaria del museo come l’istallazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore e l’isolamento del lastrico solare e ha ottenuto un finanziamento di circa 85mila euro dal Gal “Terra di Trulli e Barsento” giungendo al secondo posto nella graduatoria predisposta dall’ente di promozione turistica. «L’obiettivo - afferma l’assessore Gianni Filomeno - è quello di affiancare l’attività di approfondimento sulle peculiarità del sito carsico, che viene svolta regolarmente all’interno del museo, alla promozione del territorio. Attraverso un percorso tutti i turisti in uscita dalla torre ascensori verranno guidati all’interno del museo dove troveranno una serie di postazioni dedicate all’enogastronomia che è uno dei volani del turismo odierno. Grazie a questo finanziamento daremo nuova vita al museo, rendendolo ancora più attrattivo e portando a compimento uno dei nostri grandi obiettivi: convincere il turista a rimanere ancora un po’ sul nostro territorio facendogli scoprire la bellezza della nostra città e la bontà dei nostri prodotti».