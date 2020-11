A Natale arriva la Monopoli Christmas Card per i più piccoli

BARI - I minorenni di Monopoli (Bari) riceveranno in regalo dal Comune la «Monopoli Christmas Card» da utilizzare per fare acquisti nei negozi della città. Una iniziativa dedicata ai ragazzi ma anche finalizzata a sostenere le attività commerciali. E per stare al fianco dei commercianti, un altro Comune del Barese, Acquaviva delle Fonti, ha aderito all’iniziativa «#noshoponline», «un flash mob silenzioso, fatto di buste e pacchi che addobbano l’esterno dei negozi e le vetrine che rischiano di essere spente per sempre» spiega il sindaco Davide Carlucci. "La pandemia che stiamo vivendo - dice il sindaco di Monopoli Angelo Annese - ha portato con sé una forte problematica economica che purtroppo ha messo in difficolta tanti nostri concittadini. Ma il Natale deve essere Natale per tutti e quindi abbiamo deciso di pensare ad ogni piccolo monopolitano. Grazie ad un bando con determinati requisiti che stiamo preparando, i minorenni potranno avere il loro regalo di Natale: riceveranno una 'Monopoli Christmas Card’di un valore economico grazie alla quale sarà possibile acquistare un regalo di Natale nei negozi monopolitani che aderiranno all’iniziativa». Anche il sindaco di Acquaviva motiva l’iniziativa spiegando che "acquistare on line impoverisce l’economia del territorio e ciascuno può fare la propria parte per non far spegnere insegne e vetrine in questo momento ancora più difficile a causa della pandemia che si aggiunge ad un lungo periodo di crisi del settore alimentato ancor di più dallo strapotere dell’online».