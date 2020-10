Gravina, sindaco istituisce coprifuoco in alcune zone dalle 21 alle 21

Il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, oggi ha deciso di disporre il coprifuoco nelle aree più centrali e frequentate della città: si potrà transitare per raggiungere locali ed abitazioni, ma non sostare in gruppo nelle aree off limits per la movida, dalle 21 alle 2 del mattino.

Le aree circoscritte dal provvedimento sindacale coincidono con le piazze dell’asse monumentale, da piazza della Repubblica sino a via Civita, e ancora Calata Grotte San Michele, via Fighera, via San Nicola e via Monte San Nicola, via Santa Cecilia, via Padova, via Genova, via Venezia, piazza della Cooperazione, piazza Digiesi, piazza della Concordia, piazza Solidarietà, via Dante Alighieri, via Fazzatoia, via Giudice Montea.

«Il provvedimento - spiega il sindaco - rappresenta la sintesi di una serie di confronti tenutisi con le forze dell’ordine locali e soprattutto con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, al quale ho partecipato con il prefetto, il questore di Bari e la Asl». L’ordinanza andrà a supportare l’attività notturna di ricognizione e pattugliamento interforze