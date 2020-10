Bari, polizia locale contro il Covid: 11 multe a persone senza mascherina

La Polizia Locale di Bari ieri in tutta la giornata ha effettuato mirati controlli per prevenire assembramenti e assicurare il rispetto delle norme anti-Covid19. In zona umbertino e Poggiofranco, sono state elevate 11 sanzioni per violazioni alla normativa emergenziale. Alcune sono state comminate a carico di giovani che senza utilizzare mascherine non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati (Largo Adua). Contestate anche sanzioni in un centro scommesse e in un locale di corso Vittorio Emanuele. Elevate anche 10 multe nei confronti di conducenti minorenni di monopattini sorpresi a scorrazzare in inosservanza delle basilari regole di sicurezza.