Ancora pioggia e temporali nel Barese: scatta allerta meteo gialla

BARI - Ancora pioggia e temporali nel Barese: emanata una nuova allerta meteo gialla dalla Protezione Civile regionale su Bari e provincia per un peggioramento delle condizioni. Dalle 8 di domani, 15 ottobre, e per le successive 16 ore, sono previste precipitazioni temporalesche e rovesci, con quantitativi di pioggia moderati. La situazione migliorerà provvisoriamente venerdì, quando ci sarà una tregua in attesa di un altro weekend caratterizzato da rovesci localizzati.