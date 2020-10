Bari in balia di pioggia e incidenti: 3 sinistri in mattinata, traffico in tilt

Bari in balia della pioggia e degli incidenti. Nelle ultime ore complice il maltempo e l'asfalto scivoloso, sono stati registrati alcuni sinistri nel capoluogo. Sulla SS100, in direzione Bari, un tir si è scontrato con lo spartitraffico new jersey in cemento, riuscendo a spostarlo sulla carreggiata opposta. Sul posto il 118, traffico completamente in tilt in entrata.

Altro incidente anche sulla SS16 carreggiata Nord: un tamponamento è avvenuto all'altezza dell'uscita Bari Picone, creando disagi alla circolazione. Infine anche nel sottovia Luigi di Savoia, verso via Capruzzi, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgoncino. Sul posto la polizia locale.