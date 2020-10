Locorotondo, spaccio nei giardini pubblici sotto gli occhi dei bimbi: un arresto

I Carabinieri di Monopoli (Ba) hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, incensurato, in attesa di occupazione. I militari nei giorni scorsi avevano raccolto le testimonianze di diversi residenti di Locorotondo, in particolare genitori, che avevano espresso sempre maggiore preoccupazione per l’attività di spaccio che avveniva in un parco comunale, davanti agli occhi dei propri figli, mentre giocavano sulle giostre.

L'attenzione è stata focalizzata sui movimenti di un’auto di piccola cilindrata che effettuava un viavai dal parco intervallato da piccole soste. Il conducente è stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana, abilmente occultate nei pantaloni: in casa aveva altri 10 gr. della stessa sostanza, una pianta di cannabis e 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane si trova ai domiciliari.