Bari, anche a Sant'Anna noleggio possibile dei monopattini

BARI - In monopattino dal centro fino a Sant’Anna o viceversa. Il servizio di noleggio dei dispositivi di mobilità elettrica sbarca in periferia. L’azienda Bit Mobility, che ha partecipato alla manifestazione di interesse del Comune per dare in affitto i mezzi di trasporto ecologici ai cittadini e ai turisti, ha raggiunto i residenti del rione a sud di Bari. Si allarga così il perimetro dei quartieri nei quali è possibile spostarsi con i mezzi di locomozione alternativi all’automobile.

Il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, insieme all’assessore alla Mobilità, Giuseppe Galasso, al city manager di Bit, Giovanni Ruggiero, e ad alcuni consiglieri municipali ha testato sulle strade di Sant’Anna i monopattini. Per la partenza sono stati individuate quattro stazioni: i punta di raccolta si trovano nelle vicinanze del centro Longobucco, del playground, della fermata bus di via Vitale e della rotatoria di via Prayer. Leonetti è soddisfatto: «Qualcuno mi chiede: con tutti i problemi che ha Sant’Anna, perché pensare ai monopattini? Perché ritengo che gli abitanti di questo quartiere meritino le stesse opportunità che vengono offerte a chi ha la casa vicina al centro. Il prossimo obiettivo è quello di estendere il servizio a tutte le zone del Municipio 1. E a chi obietta che a Sant’Anna mancano ancora le strade, rispondo che stiamo scommettendo sulle strade già completate e su quelle che verranno, perché siamo certi che il consorzio che si occupa del Comparto 2 sarà contagiato dal nostro entusiasmo e porterà a termine i lavori di strade e illuminazione pubblica».

Leonetti conclude: «Parlare di mobilità sostenibile, dinamica e, perché no, anche divertente, può migliorare il nostro modo di vivere la città. È una cosa seria». I tecnici hanno fatto qualche ipotesi sui tempi di percorrenza: un residente di Sant’Anna potrà raggiungere il capolinea degli autobus che si trova al Polivalente di Japigia in 5 minuti e il centro città in 15 minuti. Un modo, quindi, per accorciare le attese alle fermate dei bus che portano in centro oppure per spostarsi all’interno del territorio del Municipio senza fare ricorso all’aiuto dei genitori: sui monopattini possono circolare anche i ragazzi che hanno compiuto i 14 anni. Le raccomandazioni alla prudenza non sono mai abbastanza: vietato viaggiare in due.