Polignano, aumentano i casi di Coronavirus in città: sono 90, 4 ricoveri

Sale il numero di contagi da Coronavirus a Polignano a Mare legati al focolaio che si è sviluppato nell’azienda ortofrutticola Sop. I casi di positività - fa sapere il Comune - sono 90, venti in più rispetto a martedì scorso. Quattro persone sono ricoverate in ospedale e i restanti positivi sono asintomatici. «Nei prossimi giorni - fanno sapere sempre dall’amministrazione comunale - la Asl effettuerà di nuovo il tampone ai positivi e ai contatti stretti. I risultati daranno informazioni importanti per comprendere l’evoluzione della situazione. Prudenza e rispetto delle regole anti contagio sono le armi più forti contro questo virus».