Bari, l'abbonamento Amtab da domani diventa smart e si ricarica su una card

BARI - Da domani 17 settembre gli abbonamenti Amtab saranno acquistabili online e utilizzabili grazie a una card in vendita in tabacchi e bar. È la novità del trasporto pubblico barese, che sarà attiva a partire dal 17 settembre, nata nell'ambito del progetto 'Muvt' sulla mobilità sostenibile in città (finanziato con i fondi Pon Metro 2014-2020). I biglietti in abbonamento saranno 'caricati' sulla card del valore di due euro e potranno essere di tipo settimanale, mensile ordinario, mensile a fasce orarie oppure annuale, nonché abbonamenti agevolati riservati agli studenti.

La card è reperibile presso le rivendite autorizzate da Amtab indicate di seguito:

Di Giuseppe - tabacchi - in viale Ennio 2/A

De Giglio - edicola - in viale Japigia 22

De Crescenzo - bar - in via Vaccarella 6/A

D’Amato - tabacchi - in via Quintino Sella 229

Leonetti - tabacchi - in via Pietro Ravanas 126/B

Marzulli - edicola - in viale Europa sp. 73

Petruzzelli - edicola - in via Diaz 6

Iannone - tabacchi - in via Tommaso Fiore 19

Oliva - tabacchi - in via Dalmazia 193

Bar Viola, in corso Sonnino 95

Macina - edicola - in via Papa Pio XII 1

Portoghese - tabacchi - in viale Unità d’Italia 36

Diliso - cartoleria - in via Napoli 280/A

Caradonna - disbrigo pratiche - in strada San Girolamo 2/10

De Benedictis - tabacchi - in via Quintino Sella 170.

Le card potranno essere acquistate anche presso le segreterie delle scuole che aderiscono all'iniziativa: gli studenti interessati dovranno procedere all'invio online della documentazione attestante la frequenza di un istituto di istruzione secondaria o di una università: il titolo potrà essere acquistato a costo agevolato solo dopo la verifica della documentazione e la risposta online da parte degli uffici Amtab. L’abbonamento sarà fruibile a partire dalle 24 ore successive all'acquisto.