Coronavirus a Bitonto, il sindaco: «19 contagi in città, 14 agenti della polizia in isolamento»

BARI - «Cari amici il Covid galoppa in Puglia e, purtroppo, anche a Bitonto. L’ultimo dato è pari a 19 contagi e il corpo di polizia municipale, per via di quanto sapete, è decimato fino al 20 settembre, data di conclusione dell’isolamento precauzionale di 14 agenti. Ho scritto una nota al Questore chiedendogli aiuto e supporto particolare, ringraziando le forze dell’ordine per quanto stanno facendo». Lo scrive su facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio che annuncia: «Stasera passerò personalmente sulle strade indicate più diffusamente e prenderò nota dei volti conosciuti. Vi invito a fare lo stesso e a sporgere denuncia formale verso amici e parenti che non rispettano le regole. O ci aiutiamo, o non fermiamo nulla. L’avviso anche ai genitori non è casuale».