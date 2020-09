Modugno, Longo annuncia: «Salvi i posti di lavoro dei dipendenti dell’ex Auchan»

BARI - Sono salvi i posti di lavoro dei dipendenti dell’ex Auchan di Modugno (Bari): «Ringrazio i sindacati e le aziende coinvolte - sottolinea il vicepresidente della Regione Puglia, Peppino Longo - per l’accordo trovato in extremis per i dipendenti del punto vendita dell’ex Auchan di Modugno: 76 confluiranno in Majora; 26 hanno scelto l’esodo volontario incentivato; Margherita ne collocherà altri 35 nell’attività commerciale che si insedierà nel residuo spazio disponibile ex Auchan, garantendo loro le retribuzioni». "Speriamo - prosegue - si ponga così definitivamente la parola fine a questa lunga vertenza che ha tenuto col fiato sospeso centinaia di famiglie alle prese con lo spettro della perdita del lavoro pagando a caro prezzo, dopo mesi di gravi sacrifici, visioni e scelte commerciali globali non condivisibili».