Bari, trovati i due monopattini rubati: uno era al Cara, a Palese, l'altro in un capannone

La polizia di Bari ha trovato due monopattini di quelli rubati ieri appartenenti alla società che fornisce il servizio di sharing mobility: uno era all'interno del CARA, Centro di Accoglienza per i Richiedenti Asilo Politico di Bari Palese ed il secondo nei pressi di un capannone della zona industriale.

In particolare, il furto del monopattino trovato al CARA di Palese, già denunciato dal responsabile della società fornitrice del servizio, era avvenuto il 6 luglio intorno alle 18 nei pressi della Stazione Centrale dove era regolarmente parcheggiato.

Stamattina intorno alle 06.15 il responsabile della società ha contattato il 113 e ha riferito in tempo reale che un secondo monopattino emetteva segnale g.p.s. in uscita dalla città, alla velocità di 60 km/h, e che quindi, presumibilmente, era stato caricato a bordo di un veicolo; poco dopo il segnale individuava il mezzo fermo in via Milella, dove la Volante ha bloccato un 63enne rumeno. L'uomo è stato denunciato.