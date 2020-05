Bari, temporali in arrivo nel week-end: scatta l'allerta meteo in provincia

Arrivano i temporali nel Barese: già a partire da questa sera sono previsti temporali su tutta la provincia. La Protezione civile ha infatti diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 20 del 29 maggio e per le successive 24 ore su tutta la Puglia.

In particolare sono previste nel Barese "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".