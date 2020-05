Bari, tenta vendita online di falsi di Fontana e Stradivari: denunciato

BARI - Due dipinti presentati come opere di Lucio Fontana, del tipo «Concetto Spaziale-Attesa», e un violino di forgia attribuita ad Antonio Stradivari, tutti oggetti contraffatti, sono stati sequestrati a Bari dai carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Udine dopo avere notato un’inserzione di rilevante valore economico sul market place di Facebook.

L'uomo, un artista di 73 anni, aveva messo in vendita solo i due dipinti per una cifra complessiva di 1.200.000 di euro. Da qui la richiesta dei carabinieri alla Procura di Bari di perquisizione dell’appartamento dell’uomo. Durante i controlli a casa dell’artista, i militari hanno notato anche un violino, per il quale l’uomo chiedeva 900.000 euro, attribuito a Stradivari. I carabinieri hanno però coinvolto esperti d’arte, nel primo caso quelli della Fondazione Fontana di Milano e nel secondo quelli della Fondazione Museo del Violino-Antonio Stradivari di Cremona, accertando che in entrambi i casi erano stati messi sul mercato oggetti falsi. L'uomo è stato denunciato a piede libero, gli oggetti sequestrati.