Puglia, in arrivo forte vento e temporali: scatta l'allerta meteo anche nel Barese

BARI - In arrivo un'ondata di maltempo in Puglia: a confermarlo è il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, nel quale si cita la doppia allerta gialla in programma da domani, 21 maggio, anche nel Barese. Vento a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore; per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 8 e per le successive 6 ore.



Nello specifico le previsioni meteo parlano di "venti da forti a burrasca nord-orientali sui rilievi della Puglia settentrionale, venti forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca sul resto della Puglia" dalla mezzanotte del 21 maggio e per le successive 24 ore. Dalle 8 e per le successive sei ore sono previste invece "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".