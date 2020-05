Un Carnevale in bikini? A Putignano non disperano

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano è stato uno degli ultimi eventi più importanti di tutto il Sud Italia prima della chiusura totale dovuta al Covid-19.

Anche la Fondazione di Carnevale si è dovuta fermare, rinviando la conferenza stampa a consuntivo, programmata per la fine di marzo. Intanto il consiglio di amministrazione ha racolto dati, impressioni e numeri da rendere noti a tutti, in linea con lo stile della comunicazione adottata dal presidente Maurizio Verdolino.

«La conferenza stampa è venuta meno per causa di forza maggiore, per cui abbiamo rotto ogni indugio e, permanendo il distanziamento sociale, abbiamo utilizzato la rete per divulgare i risultati economici raggiunti», chiarisce subito il leader della Fondazione.

Alle pressanti domande che lo raggiungevano telefonicamente ha risposto puntualmente, cifre alla mano. «Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, abbiamo raccolto poco più di 350mila euro, tenendo presente la rimodulazione a ribasso dei ticket, la scelta di non montare le tribune e l’eliminazione delle transenne. La parte commerciale che comprende le due macro voci, entrate e uscite, è andata decisamente meglio», rimarca.

Domandiamo: i biglietti acquistati on line sono stati rimborsati? Verdolino puntualizza: «Avevamo biglietti distribuiti on line, in prevendita dai tour operator, che non rappresentavano una quota importante e che comunque sono stati rimborsati direttamente dalla piattaforma».

Importante, per il presidente della Fondazione, è stato l’avvio di operazioni di efficientamento dell’ente che hanno portato al contatto diretto con i propri fornitori, in modo da ottenere relativi vantaggi alla «voce» costi.

Può spiegarsi con un esempio, per piacere? «Un piccolo ma significativo esempio - evidenzia - è essere riusciti, negoziando, a pagare alla Siae (La Società italiana autori ed editori, ndr) solo dieci centesimi il biglietto gratuito che riserviamo ai residenti, a fronte di un euro che prima si doveva, per ogni ticket staccato».

Per quanto riguarda una possibile edizione estiva, al momento è difficile ipotizzarla finché sussiste il rischio, sia pure minimo, di contagio.

«Ora - sottolinea il capo della Fondazione - stiamo valutando che cosa poter realizzare, in linea con quanto ci sarà consentito. Siamo comunque al lavoro per adeguare ai tempi anche la manifestazione invernale del 2021. Se non ci sarà un vaccino per difenderci dal virus - ammette - sarà dura programmare una festa popolare come il Carnevale, fatta di coinvolgimento e partecipazione di massa».

Intanto, la Fondazione ha dato volto e voce a tutti coloro che hanno contribuito, ognuno con la propria professionalità, a realizzare la scorsa manifestazione. Lo ha fatto con dei video, realizzati con l’apporto del suo consigliere-giornalista, Alessio Casulli. Già postati sul canale YouTube della Fondazione e sul suo sito ufficiale, mostrano l’impegno e i traguardi raggiunti da coloro che hanno contribuito ad attualizzare, con tante idee innovative, un evento che ha arricchito di un nuovo capitolo la storia plurisecolare del Carnevale di Putignano.