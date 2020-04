Bari, arrestato l'imprenditore Mario Volpe: mazzette per appalti pulizie in Piemonte

Imprenditore barese arrestato nell'ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza di Torino per un giro di mazzette sugli appalti di pulizia per l'emergenza Coronavirus. Le manette sono scattate ai polsi di Mario Volpe, responsabile della Lucentezza di Bari accusato di corruzione nell'ambito di una inchiesta sugli appalti nel comune di Nichelino. Perquisizioni sono state seguite a Torino, Venezia e Bari. L'impresa è assegnataria di appalti nei confronti di numerosi enti pubblici sull'intero territorio nazionale nonchè nell'area torinese. Tre gli arrestati, tra cui un ex dipendente della stessa società, emissario per il pagamento di una presunta "mazzetta" e un dipendente di un'altra impresa di pulizia con sede in provincia di Torino, che aveva svolto il ruolo di mediatore.

La vicenda è l'ulteriore sviluppo delle indagini che lo scorso marzo hanno visto i Finanzieri arrestare il Presidente della Commissione della gara regionale centralizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia per enti della Regione Piemonte e la responsabile tecnica della stessa azienda pugliese (Michelina Marchese). In tale circostanza erano anche stati sequestrati 8 mila euro in contanti, suddivisi in 2 mazzette da 3 e 5 mila euro posti in una scatola di cartone.

L'episodio messo nero su bianco nell’ordinanza di custodia cautelare è sempre lo stesso: una “mazzetta” da 8 mila euro fatta arrivare al funzionario comunale Antonio Pastorelli (già ai domiciliari da un mese) da Mario Volpe, socio con il fratello della ditta pugliese. Assieme a lui, sono stati arrestati Francesco Chieti, l’ex dipendente incaricato di portare la “mazzetta” da Bari a Torino è bloccato in aeroporto per l’emergenza per il coronavirus; Massimiliano Mastrolillo titolare di un’azienda di pulizie del Torinese che aveva anticipato i soldi per la “mazzetta”. Interrogato dalla procura, Pastorelli aveva sostenuto che quel denaro fosse un prestito, ma non ha saputo spiegare perché gli fosse stato recapitato in contanti e una scatola da scarpe, né tanto meno perché fosse stato utilizzato un intermediario.