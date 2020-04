Bari, un buono per la cultura: al via «Non perdiamoci di vista»

BARI - Acquistare oggi il buono per un tour tra le bellezze del nostro territorio per usufruirne quando il lockdown imposto dall’emergenza coronavirus sarà finito. Comprare un buono per un aperitivo nel nostro bar del cuore, con la prospettiva di brindare il prima possibile all’apertura. Comprare, ora, nel momento in cui tutto è ancora chiuso, buoni per cinema, libri, cene, corsi di musica, teatro, danza, fotografia, insomma, in tutte le attività che interessano la filiera culturale e turistica costretta a chiudere i battenti per la salvaguardia della salute pubblica.

È questa l’idea che ha dato impulso a «Non perdiamoci di vista», l’iniziativa dell’associazione Veluvre – Visioni Culturali, con il patrocinio del Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Culturali e Turistiche, che mira a creare un collegamento tra operatori e clienti, in questo periodo di crisi.

Come? Attraverso la rete con il sito web, nonperdiamocidivista.org: una vetrina nella quale chiunque potrà trovare il nome, le info e i contatti delle attività che vorranno iscriversi, per acquistare un «buono» da utilizzare in futuro.

Il sito è online e tutti gli operatori hanno la possibilità di iscriversi all’elenco compilando il form, e chi vorrà potrà acquistare sin da subito i buoni nelle attività preferite seguendo le indicazioni. La partecipazione a Non perdiamoci di vista è totalmente gratuita.

«Non perdiamoci di vista» ha esordito a Bari, ma è estesa a tutta Italia. «Questo è il nostro modo di esserci, di dare un supporto concreto ai tanti operatori del mondo culturale e del turismo che è il mondo nel quale anche noi operiamo, considerando che, tra l’altro, i settori della cultura e del turismo sono in assoluto i più colpiti dall’emergenza, essendo stati i primi a fermarsi e saranno, purtroppo, anche gli ultimi a ripartire – spiegano le socie di Veluvre, Sonia Del Prete, Anna Pellegrino, Maria Grazia Rongo -. Per questo abbiamo pensato di promuovere un’iniziativa che creasse un collegamento stretto tra gli operatori e i clienti»,

«È arrivato il momento di sostenere il comparto della cultura, in stato di emergenza pregressa, in modo concreto e propositivo», ha commentato l'inizitiva l’assessore alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci.