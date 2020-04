Tecnologia, al Politecnico di Bari l'Innovation Hub di Terna

BARI - Sorgerà a Bari, nella sede del Politecnico, il quarto Innovation Hub italiano, dopo Torino, Napoli e Milano, cioè un laboratorio integrato multidisciplinare nel quale un team misto di ricercatori universitari ed esperti aziendali lavoreranno fianco a fianco a progetti scientifici sullo sviluppo tecnologico e l’innovazione dell’infrastruttura elettrica nazionale. L’iniziativa è frutto di un accordo siglato rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris.

I progetti riguarderanno edge computing e distributed computing per la raccolta e l’analisi dei dati in tempo reale, servizi avanzati per le infrastrutture elettriche, sicurezza informatica, tecnologie digitali, additive manufacturing. "L'accordo è un ulteriore passo nella nostra strategia volta all’innovazione e per la quale Terna prevede investimenti complessivi di 900 milioni di euro nei prossimi 5 anni» commenta Ferraris, definendo «questa collaborazione un’importante opportunità per realizzare nel territorio pugliese progetti di formazione innovativi, integrare idee, competenze e network a beneficio di una rete elettrica sempre più moderna, efficiente, flessibile e sostenibile in grado di favorire la transizione energetica in corso». «Per noi - commenta il rettore - è una occasione per rinnovare e rilanciare le attività di ricerca ma anche quelle didattiche in un settore, quello dell’energia, che riteniamo strategico per lo sviluppo sicuro e sostenibile del nostro Paese». L’accordo, infatti, prevede anche modalità innovative di formazione e collaborazione con gli studenti, come eventi e seminari, giornate di orientamento e simulazioni.