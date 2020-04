Covid 19, ad Acquaviva per la settimana di Pasqua la spesa si fa in ordine alfabetico

BARI - A partire da oggi e per tutta la settimana di Pasqua ad Acquaviva la spesa si farà in ordine alfabetico. A deciderlo è il sindaco del paese, Davide Carlucci, che con un'ordinanza ha stabilito che i suoi concittadini potranno recarsi nei supermercati due giorni a settimana per fare la spesa, stabiliti in base all'iniziale del cognome del capofamiglia. L'ordinanza sarà in vigore fino al 13 di aprile e serve a disciplinare gli accessi alle attività commerciali (dall'ordinanza sono escluse farmacie e parafarmacie), probabilmente anche in vista del maggior afflusso legato alla spesa per le festività pasquali.

Come si legge sui canali ufficiali del Comune l'ordine fissato è il seguente:

lunedì/giovedì dalla lettera A alla lettera F

martedì/venerdì dalla lettera G alla lettera O

Mercoledì/sabato dalla lettera P alla lettera Z

«Non è consentito utilizzare più di una lettera all'interno dello stesso nucleo familiare - si legge nella nota del Comune. Sono esentati dall'osservanza della turnazione alfabetica coloro che godono dei benefici di cui alla L.N.104/1992 art.3 comma 3 (titolare o chi lo assiste) avendo cura di portare con sé la relativa certificazione per eventuali controlli».

«È possibile chiedere deroga per casi eccezionali legati a turni di lavoro o altre situazioni di estrema necessità previa comunicazione a pm@comune.acquaviva.ba.it - prosegue il Comune di Acquaviva delle Fonti. I titolari degli esercizi commerciali avranno cura di fare osservare le norme di sicurezza e provvederanno alla sanificazione degli ambienti due volte la settimana. Si consiglia l'utilizzo del servizio a domicilio».