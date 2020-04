Bari, credito solidale e microrate: l'iniziativa di due Bcc

BARI - Un plafond da un milione di euro destinato a erogare microfinanziamenti sociali, per persone in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, che potranno restituire il prestito a partire da gennaio 2021, in 64 microrate con l’1% di interessi.

E’ l’iniziativa di due piccole banche, la Banca di credito cooperativo di Bari e quella degli Ulivi-Terra di Bari, che oggi hanno incontrato il sindaco del capoluogo pugliese e presidente Anci, Antonio Decaro, per offrire la loro solidarietà concreta alle persone in difficoltà.

I presidenti delle due Bcc, Giuseppe Lobuono (Bari) e Francesco Biga (Ulivi-Terra di Bari) hanno consegnato al sindaco la lettera in cui illustrano l’iniziativa.

«Vorremmo fare protocollo anche con altre banche - ha detto Decaro - spero che sia un esempio positivo anche per altri istituti di credito in questo momento di difficoltà. E’ la dimostrazione che le banche non sono entità astratte ma sono fatte da persone che lavorano e condividono le difficoltà del territorio e spero che questo esempio possa essere seguito anche da altri istituti bancari nel nostro Paese».

FONDO DI GARANZIA - «Spero che il Governo e le Regioni costruiscano per la ripartenza una sorta di fondo di garanzia per le aziende quando ripartiranno le attività commerciali, artigianali, le industrie, perchè con le regole degli istituti bancari sarà difficile l’accesso al credito per le aziende che hanno chiuso in questi mesi e che ovviamente avranno difficoltà ad accedere al credito. Invece il fondo di garanzia potrebbe aiutare le aziende ad ottenere quel credito necessario a ripartire». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a conclusione di un incontro con i presidente delle Banche di credito coperativo di Bari e degli ULivi- Terra di Bari, che hanno costituito un plafond da un milione di euro per prestiti solidali a persone in difficoltà, con restituzione con microrate a partire dal 2021.