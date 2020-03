Bari, assembramenti: Decaro manda i video alla Procura. E chiede a Governo sanzioni più dure

«Tutti i video di assembramenti sono nelle mani della Procura». Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante una diretta Facebook sull'emergenza coronavirus. Nel comunicare i dati dei controlli in città da parte della Polizia locale nei confronti di coloro che sono in giro (1209 persone identificate, 52 delle quali denunciate), il sindaco ha detto che i video che negli ultimi giorni hanno immortalato gruppi di persone in diversi quartieri della città sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria. E rivolgendosi "alle mogli di chi esce per andare a giocare a carte», le ha invitate a «lasciare i mariti fuori casa».

Per scoraggiare chi esce senza motivo violando il decreto sull'obbligo di limitare gli spostamenti, Decaro ha aggiunto di aver «chiesto al Governo, come presidente dell’Anci, di inasprire la sanzione. Abbiamo proposto una multa salata per chi esce di casa senza autorizzazione».