Coronavirus, sanificazione ex Auchan di Casamassima, il sindaco: «In quarantena un cittadino»

BARI - Alla vigilia dell'inaugurazione del nuovo Spazio Conad, all'interno del Parco Commerciale di Casamassima, è stata predisposta la sanificazione di tutta l'area nella nottata di oggi. La decisione è stata presa a tutela degli addetti ai lavori dopo la conferma del secondo caso di contagio da Coronavirus in provincia di Bari. La moglie del militare 29enne barese, positivo al test e ricoverato nel reparto Infettivi del Policlinico, anche lei contagiata e in isolamento a casa, infatti, è una dipendente di uno dei negozi del centro commerciale.

Il negozio interessato è stato prontamente chiuso e sanificato e tutti i dipendenti sono stati sostituiti con altri provenienti da aree diverse. La notizia ha suscitato inevitabile preoccupazione tra gli addetti ai lavori e tra tutto il personale che opera nel parco commerciale.

Il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, contattato telefonicamente dalla Gazzetta ha dichiarato: «Non so nulla di questo caso. Posso dire che nella giornata di ieri, il dipartimento sanitario della Asl mi ha chiesto di notificare una ordinanza di messa in quarantena ad un cittadino residente a Casamassima, in quanto venuto a contatto con una persona risultata positiva al virus. Non so altro».