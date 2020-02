Bari, video offensivo su Fb: condannato a 6 mesi ex giornalista pubblicista

Il Tribunale di Bari (giudice Angelo Salerno) ha condannato con il rito abbreviato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) l'ex giornalista pubblicista Luigi Fallacara, di Bari, per diffamazione aggravata. Secondo l'indagine del pm Gaetano De Bari, il 41enne barese era l'autore di un video pubblicato su Facebook e Youtube in cui offendeva una giornalista professionista con il pretesto di intervistarla. Fallacara dovrà risarcire la parte offesa, che si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Cristian Di Giusto di Bari. Il giudice ha imposto la rimozione del video diffamatorio. Negli scorsi mesi Fallacara (che è a giudizio anche per altri episodi di diffamazione e per l'accusa di calunnia) è stato radiato dall'Ordine dei giornalisti su decisione del Collegio di disciplina territoriale, contro cui ha presentato appello.