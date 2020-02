BARI - Sit-in di San Valentino degli addetti alle pulizie delle scuole, davanti alle sedi provinciali dei Provveditorati agli studi della Puglia, indetti dalle 10 alle 13 di domani per chiedere chiarezza sugli appalti. Lo annunciano in una nota i segretari regionali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl (Barbara Neglia e Antonio Arcadio) e il responsabile multiservizi UilTrasporti, Vincenzo Andriani, «fortemente preoccupati per la sorte di chi sarà escluso, così come per i contratti part-time già annunciati. La vicenda riguarda circa 2.500 lavoratori che fino al 29 febbraio 2020 sono impegnati».

Per Neglia, Arcadio e Andriani, «è paradossale che nelle nuove liste per la stabilizzazione di lavoratrici e lavoratori si contino solo 1.611 posti regionali accantonati (che nella scuola si riferiscono a 36 ore settimanali) disponibili per la figura professionale di collaboratore scolastico a seguito di quanto stabilito dal Miur. Ma è altrettanto inaccettabile che la proposta per inquadrare tutti i 2.500 lavoratori si riduca a 1.009 unità full-time e 1.204 unità a 18 ore settimanali».

«In pratica - spiega la nota sindacale - non solo ci saranno licenziamenti rispetto all’organico attuale (circa 300) ma senza gli interventi che i sindacati stanno chiedendo da mesi, la realizzazione del processo di internalizzazione porterà alla stabilizzazione di una parte di lavoratori e al ricorso al part-time di un’altra parte, con il conseguente dimezzamento del salario». Da qui la protesta dei sindacati, che chiedono anche "garanzie e controllo sulla stesura delle liste dei lavoratori interessati».