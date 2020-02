Bari, arrivati nel porto i traghetti bloccati a Manfredonia: sbarcati i passeggeri

BARI - E’ giunta nel porto di Bari verso mezzogiorno la AF Francesca, nave traghetto dell’Adria Ferries, e sono in corso le operazioni di sbarco dei passeggeri. In porto ha attraccato anche la Rigel II, della Ventoruris Ferries. L'arrivo delle due navi da Durazzo era previsto ieri mattina, ma a causa del maltempo hanno dovuto trovare riparo nel Golfo di Manfredonia. E', invece, all’imboccatura del porto la Superfast II che collega Bari-Patrasso e Igoumenitsa.

Continua a essere monitorata la presenza in mare, a San Giorgio, del pontone che si è sganciato, arenandosi a poca distanza dalla costa, dal rimorchiatore Macistone che stava provvedendo al suo trasferimento da Augusta a Ravenna. Sebbene non costituisca pericolo ambientale, la chiatta lo è per la navigazione motivo per cui la Guardia costiera ha intimato all’armatore e al comandante del rimorchiatore di provvedere alla sua rimozione nel più breve tempo possibile. (ANSA).

LA PARTENZA - E’ partito attorno alle 8 di questa mattina uno dei tre traghetti il cui arrivo era previsto a Bari ieri mattina e che le condizioni meteomarine hanno invece obbligato a trovare riparo nel Golfo di Manfredonia. Ad essersi mosso per primo è l’AF Francesca dell’Adria Ferries (168 viaggiatori e 60 componenti di equipaggio), il cui arrivo è previsto a Bari all’incirca per mezzogiorno. Naviga in direzione Bari anche il Rigel II della Ventouris Ferries (188 passeggeri e 49 di equipaggio) il cui arrivo potrebbe avvenire nel primo pomeriggio, salvo indicazioni differenti della Guardia Costiera di Bari. Entrambi i traghetti in navigazione coprono la tratta Bari-Durazzo e viceversa. Infine, se le condizioni meteomarine lo consentiranno, salperà in direzione Bari il Superfast II (168 passeggeri e 56 di equipaggio), proveniente dalla Grecia, al momento ancora fermo nel Golfo di Manfredonia.