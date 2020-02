Maltempo in Puglia, il forte vento flagella Monopoli: crollato un ristorante

BARI - A causa della forte mareggiata e del forte vento di burrasca, le strutture del ristorante Il Cavaliere, in località Capitolo, a Monopoli sono state gravemente danneggiate nella nottata di ieri. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. La foto sta girando sui social da questa mattina e mostra come la potenza del vento abbia divelto completamente la struttura lignea. Problemi si sono registrati anche sul litorale di Bari. In città un noto ristorante affacciato sul mare, Le Terrazze di Santa Lucia, è stato inghiottito dall'acqua. Il video postato su Facebook mostra i disagi che i ristoratori vivono ogni anno con l'arrivo del maltempo.