Pop-Bari, dai «crac» milionari indagini sulla banca, decine di querele dagli azionisti

Il fascicolo madre sui falsi in bilancio e l’ostacolo alla vigilanza, dove ci sono pure gli audio rubati in cui l’ex ad Vincenzo De Bustis dice che truccavano «persino i conti economici delle filiali». Le decine di querele presentate dagli azionisti che hanno dato il via ad altrettanti procedimenti per truffa aggravata. E poi le «segnalazioni per operazione sospetta» e la lettera della Consob del 10 dicembre, considerate per ora dei «modelli 45» conoscitivi. Le indagini della Procura di Bari sulla Popolare sono una ragnatela di cui è impossibile, finora, misurare l’esatto diametro. Anche perché gli episodi nel mirino dell’accusa continuano ad aumentare.

