Bari, l'aereo non atterra per nebbia: rinviato concerto di Ranieri al Teatroteam

E' stato rinviato il concerto di Massimo Ranieri, previsto stasera 6 dicembre, al Teatroteam di Bari, per il mancato arrivo dell'orchestra. A causa della fitta nebbia che per tutta la giornata ha coperto l'Aeroporto di Bari, l'aereo con gli orchestrali proveniente da Roma è tornato allo scalo di Fiumicino perchè, nonostante il dirottamento su Brindisi del volo diretto a Bari, il comandante ha deciso di non atterrare neanche allo scalo salentino per le scarse condizioni di visibilità. Il Teatroteam aveva previsto anche un servizio di navetta da Brindisi a Bari per garantire il concerto, ma la scelta del comandante del velivolo ha di fatto cancellata al tappa dell'artista. La nuova data sarà comunicata appena possibile.