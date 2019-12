Bari, uno striscione contro la "Newco" controllata da Acquedotto Pugliese

BARI - Protesta a sorpresa del Movimento5Stelle contro la Newco. «No privati in Aqp Emiliano fermati», è lo striscione esposto dai consiglieri regionali del Movimento5Stelle in consiglio regionale all’ingresso in aula del presidente della Giunta. La consigliera Antonella Laricchia ha preso la parola chiedendo a Emiliano di fare chiarezza sulla decisione di Aqp di creare una nuova società, una Newco controllata da Acquedotto Pugliese che avrà il compito di occuparsi del recupero delle perdite di rete della risorsa idrica in 94 Comuni pugliesi. L’investimento complessivo previsto è di 637 milioni di euro e servirà per la suddivisione dei sistemi distributivi in distretti, l’implementazione di tecnologia avanzata e per la sostituzione di circa 1.600 chilometri di rete in sei anni, circa un quarto del totale. «Aqp deve restare pubblica», ha detto Laricchia.